Hamza Dağ İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulundu

Politika

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın adaylık başvurusu İl Seçim Kurulu'na yapıldı.

AK Partili Hamza Dağ'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak başvurusu, Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından İl Seçim Kurulu'na yapıldı.

Hamza Dağ'ın adaylığı için AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve partililer İl Seçim Kurulu'na geldi.

"İzmir'imizi daha da ileriye taşıyacağız"

Başvurunun ardından İl Seçim Kurulu önünde açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün, İzmir'in gururunu taşıyan evlatlarından biri olarak önünüzde hummalı bir heyecanla duruyorum. Cumhur İttifakı'mızın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın adaylık başvurusunu, İl Seçim Kurulu'na, Cumhur İttifakı ortağımız MHP İl Başkanımız Veysel Şahin ile birlikte teslim ettik. İzmir'i, eşsiz tarihini, kültürünü ve insanlarının sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşımak için yola çıkıyoruz. Şehrimizin her köşesinde, her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu artırmak, şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışacağız. İzmirli hemşehrilerimizden alacağımız güçle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ'ın öncülüğünde, 30 İlçemizde Cumhur İttifakımızın adaylarıyla hep birlikte el ele, omuz omuza vererek İzmir'imizi daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise "Cumhur İttifakı olarak iki aydır yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmaların bugün son gününe geldik. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ'ın evraklarını hayırlısıyla bugün verdik. 30 ilçenin meclis üyeleriyle birlikte yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapacak arkadaşlarımızın listelerini de bugün itibariyle teslim etmiş olduk. Cumhur İttifakı'nın yaptığı kazanımları yerel siyasete de yansıtmak üzere yola çıktık. Arkadaşlarımızın heyecanlarını görüyoruz. İzmir'in 30 yıllık tarihini değiştireceğiz inşallah" dedi. - İZMİR