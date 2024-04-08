Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerinin İkramiyeleri Hesaplarına Yatırıldı

Mersin'de 3 kişilik aileyi öldürüp yakan katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti. Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.