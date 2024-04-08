Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerinin İkramiyeleri Hesaplarına Yatırıldı - Son Dakika
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Politika

Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerinin İkramiyeleri Hesaplarına Yatırıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerinin İkramiyeleri Hesaplarına Yatırıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Ramazan Bayramı öncesi belediyede görevli kadrolu işçilerin ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

08.04.2024 21:38  Güncelleme: 21:44
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Ramazan Bayramı öncesi belediyede görevli kadrolu işçilerin ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk göreve hızlı başladı. Başkan Öntürk, Ramazan Bayramı öncesi belediyede görevli afetzede kadrolu işçilerin ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Öntürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan tüm işçilerin 30 yevmiye 1. dilim ve 13 yevmiye 2. dilim ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Tüm işçi kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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