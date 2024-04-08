Hatay Büyükşehir Belediyesi İşçilerinin İkramiyeleri Hesaplarına Yatırıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Ramazan Bayramı öncesi belediyede görevli kadrolu işçilerin ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk göreve hızlı başladı. Başkan Öntürk, Ramazan Bayramı öncesi belediyede görevli afetzede kadrolu işçilerin ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Öntürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan tüm işçilerin 30 yevmiye 1. dilim ve 13 yevmiye 2. dilim ikramiyelerinin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Tüm işçi kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum" dedi. - HATAY
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Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise araçta yanmış halde bulunan ailenin cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yakalanan katil zanlısı cezaevinde intihar etti. Tutuklanmasının ardından Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen cinayet şüphelisi H.E.'nin bugün akşam kaldığı tek kişilik hücrede intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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