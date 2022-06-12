Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret

Bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Nebati, şeref defterini imzaladı. İmzanın ardından valilik makamına geçen Nebati, kendisini karşılayan heyetle birlikte basına kapalı görüştü.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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