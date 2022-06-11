Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret

11.06.2022 15:43

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret

GAZİANTEP - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere Gaziantep'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Nebati, şeref defterini imzaladı. İmzanın ardından valilik makamına geçen Nebati, kendisini karşılayan heyetle birlikte basına kapalı görüştü.

Bakan Nebati'nin ziyareti esnasında AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer ve diğer yetkililer eşlik etti.

(MAE-AOA-Y)

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret - Son Dakika

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