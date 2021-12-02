Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı (3) - Son Dakika

ALTUN: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA ATANAN NEBATİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati'yi tebrik etti. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Sayın Dr. Nureddin Nebati'yi tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Lütfi Elvan bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yaptığı açıklamada Bakan Nebati'yi tebrik etti. Karaismailoğlu, açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Sayın Nureddin Nebati'ye yeni görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevini devreden Sayın Lütfi Elvan'a değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.