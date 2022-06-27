HDP Eş Genel Başkanı Buldan DİSK'i ziyaret etti - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Buldan DİSK'i ziyaret etti

27.06.2022 13:43
HDP Eş Genel Başkanı Buldan DİSK'i ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DİSK Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, DİSK Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Buldan, ziyarette yaptığı konuşmada, partisinin 3 Temmuz'da yapılacak 5. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Türkiye'deki önemli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine gittiklerini söyledi.

Buldan, ülkedeki önemli konulardan birisinin ekonomik kriz olduğunu, vatandaşların da muhalefetten büyük bir beklentisinin bulunduğunu savundu.

Bakanlar Kurulu'nda asgari ücretle ilgili belirleme yapılacağı yönünde yansımalar olduğunu dile getiren Buldan, "Oradan çıkacak olan karar Türkiye toplumunu, Türkiye'deki işsizleri, işçileri, esnafı rahatlatacak bir rakam olmayacaktır. Bunu hem söylemlerinden hem de pratiklerinden anlayabiliyoruz. Asgari ücrete cüzi bir ekleme yapılsa bile ne işçiyi ne esnafı ne emekçiyi rahatlatacak bir rakam olmayacaktır." iddiasında bulundu.

Buldan, bu konuda görüş alışverişinde bulunmak ve önemli tartışmalar yürütmek için bu ziyareti yaptığını belirtti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise ülkedeki işçi ve emekçilerin yaşam şartları nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Emekçilerin ücretleri için yürüttükleri mücadeleyi sürdürdüklerini kaydeden Çerkezoğlu, "Bu tür kriz dönemlerinde işçi sınıfı olarak bizim ekmeğimizi koruyabilmemizin tek yolu vardır, o da örgütlü olmamız. O nedenle sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması için bir mücadele yürütüyoruz." diye konuştu.

HDP Genel Başkan yardımcıları Şaziye Köse ve Garo Paylan ile İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un da katıldığı ziyaret basına kapalı devam etti.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Buldan DİSK'i ziyaret etti - Son Dakika

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