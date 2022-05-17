HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek! - Son Dakika
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!

17.05.2022 15:18
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesini hatırlatarak AK Parti iktidarına 'Kürt düşmanı' ifadesini kullandı. Buldan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onaylanmasını da eleştirdi, yargının siyasallaştığını söyledi.

Pervin Buldan, Meclis'te partisinin grup toplantısında hem iktidara hem muhalefete yüklendi. Kürtçe etkinliklerin engellenmesi, yargı kararları ve ekonomi üzerinden iktidarı eleştirdi.

Buldan, muhalefetin 'ortak sorumlulukları' olduğunu belirterek, HDP'ye karşı uygulamalara 'sessiz kalanların' şimdi saldırıların hedefi olduğunu savundu.

Dünyaca ünlü sanatçı Doğan'ın Kocaeli'nde vereceği konserin iptal edilmesi, Kürt müzisyenlerin konserlerine izin verilmemesi ve Kürtçe tiyatroların yasaklanması Buldan'ın gündemindeydi.

"BAE'DEN DÖVİZ GELSİN DİYE BİRBİRİNİZİ YİYORSUNUZ"

İktidarın kaybettiği İstanbul seçimlerinin intikamını aldığını savunarak, benzer kararların Kobani ve Gezi davalarında da alındığını söyledi. Yargının siyasallaşmasına örnekler sıraladı: "AKP genel başkanı Gezi davası için 'Bizde yargı bağımsız, kusura bakmasın' dediler. Sanki ortada gerçek bir yargı, işleyen bir hukuk var. Bağımsız dediğiniz yargının elindeki Kaşıkçı dosyasını bir balya dolar için satan siz değil misiniz? BAE'den döviz gelsin diye kendi içinizde kaç gündür birbirinizi yiyorsunuz."

Buldan, muhalefetin de iktidarın hedefinde olduğunu söyleyerek, geçmişte yapılan 'hataları' hatırlattı.

Muhalefetin ortak sorumlulukları olduğunu belirterek, ülke yararına olmayan iç ve dış politikasına bir bütün olarak karşı çıkmaya çağırdı.

"FİİLİ BİR OHAL UYGULANIYOR"

Buldan; Aynur Doğan'ın konserinin yasaklanmasına da şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bunların gündemlerinde ülke sorunları asla yoktur. Tek dertleri kendi koltukları, kendi rantlarıdır. Bir bakıyorsunuz muhalif siyasetçiye ceza veriliyor, bir bakıyorsunuz sosyal medya yasasını toplumun gündemine yerleştiriyorlar. Kürt düşmanlığında adeta yarış içerisindeler. 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'ydı, etkinlikleri engellemeye çalıştırdılar. Halkımız her şeyere rağmen Kürt Dil Bayramı'nı kutladılar. Kocaeli Derince Belediyesi eliyle Aynur Doğan'ın konserini yasakladılar.

Çayırova Belediyesi, Amed Şehir Tiyatrosu'nun tiyatrosunu engelledi. Konser, tiyatro, etkinlik, miting yapmak yasak, tweet atmak yasak. Fiili bir OHAL uygulanıyor. İnkarcı iktidara diyorum ki, Kürt halkı sizin zihniyetinizdekilerle geçmişte nasıl mücadele ettiyse, bugün de aynı zihniyete karşı direnmesini biliyor ve başaracak.

Geçmişte de Kürt diline, şarkısına nasıl sahip çıkıldıysa bugün de Kürtler kendi diline daha fazla sahip çıkmaya devam edecek. Kürtçe yaşayacak, Kürtçe ezgiler daha gür çıkacak ama siz yok olacaksınız, silineceksiniz!"

"YENİLGİYİ BİR TÜRLÜ HAZMEDEMEDİLER"

Buldan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza da aynı mantığın sonucu. Kaybettikleri İstanbul seçiminin intikamını yargı eliyle almak için Kobani ve kapatma davasını açıklarını biliyoruz. Gezi davasında hukuksuzca ceza yağdırdılar. Yenilgiyi bir türlü hazmedemediler. Yargı süsü verilmiş siyasi kararları bir de hukuk diye halka yutturmaya kalkıştıklarını biliyoruz. AKP Genel Başkanı Gezi davası için 'Bizde yargı bağımsız, kusura bakmasın' dediler. Sanki ortada gerçek bir yargı, işleyen bir hukuk var! Bağımsız dediğiniz yargının elindeki Kaşıkçı dosyasını bir balya dolar için satan siz değil misiniz? BAE'den döviz gelsin diye kendi içinizde kaç gündür birbirinizi yiyorsunuz.

* Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'yi 139 ülke arasından 117'nci sıraya yerleştiren, sizin hukuksuzluklarınız değil mi? Geçin bu lafları. Sizdeki bağımsız yargı ve hukukun üstünlüğü asla değil. Sizdeki, yalanın, hukuksuzluğun, kumpasların üstünlüğü. O kararlar mahkemede değil sarayda verilmektedir.

* Siyaseten yaşadığınız erimeyi yargı gücüyle durdurmaya çalıştığını görüyoruz. Uçan kuştan korktuğunuzu biliyoruz ama nafile. Ne yaparsanız yapın, gideceksiniz! Ne siyasi mahkemeleriniz ne SADAT'larınız ne kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek.

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Pervin Buldan, HDP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan iktidara: SADAT'larınız, kumpaslarınız sizi kurtarmaya yetmeyecek! - Son Dakika


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