HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL'in 84 milyonu etkilediğini gördük" - Son Dakika
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HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL'in 84 milyonu etkilediğini gördük"

27.09.2022 13:54
HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL'in 84 milyonu etkilediğini gördük"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL'in mağdur ve mağdur yakınlarının yanı sıra artık 84 milyonu etkilediğini iddia etti.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL'in mağdur ve mağdur yakınlarının yanı sıra artık 84 milyonu etkilediğini iddia etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 3 yılın oluşturduğu OHAL mağduriyetlerini içeren rapor hazırladıklarını anlattı.

OHAL mağduriyetinin tüm ülkeye yayıldığını öne süren Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Bu değerli raporu, Mağdurlar İçin Adalet Platformu adına, KHK'lı akademisyen Bayram Erzurumluoğlu hocamız hazırladı. Son raporumuz da meselenin sadece mağdurlarla sınırlı kalmadığını, meselenin artık iyice tüm topluma yayıldığını gösteriyor. İlk 3 yıl hazırladığımız rapordan sonra ilerleyen bir durum var. Artık mağduriyetin, ihlallerin, haksızlıkların sadece mağduru, mağdur yakını değil, artık 84 milyonu etkilediğini gördük."

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'OHAL'in 84 milyonu etkilediğini gördük' - Son Dakika

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