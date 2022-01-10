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HDP'li Beştaş'tan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

HDP'li Beştaş'tan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması

10.01.2022 14:10
HDP'li Beştaş'tan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "AKP tipi bir öğretmen yaratma arayışı var. O alanı da dizayn etmeye çalışıyorlar.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "AKP tipi bir öğretmen yaratma arayışı var. O alanı da dizayn etmeye çalışıyorlar." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin komisyonda kabul edildiğini, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda ise Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandığını anımsattı.

Bireysel emeklilik sisteminde devlet payının arttırılmasına ilişkin ise Beştaş, Türk lirasının enflasyon karşısında hızla eridiğini ve artık ihtiyaçları karşılayamadığını savundu.

HDP'li Beştaş, "İktidar sanki mucitmiş gibi kur korumalı vadeli mevduat sistemini uydurdu. Bu daha yasası çıkarılmadan ilan edilen şey, yasa olmadan şu anda kur korumalı mevduat sistemi uygulanıyor. Yasa dışılık artık gizlenmeden uygulanan bir sistem haline geldi." ifadesini kullandı.

Yabancı ülkelerin merkez bankalarına ait para ve varlıkların haciz edilmemesinin de yasal hükme bağlanacağını aktaran Beştaş, "Dış güçlere 'Merkez Bankası sizindir' demeye getiriyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin de Beştaş, şunları kaydetti:

"AKP tipi bir öğretmen yaratma arayışı var. O alanı da dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu teklifin, sendikaların ya da öğretmenlerin demokratik katılımı ile oluşmadığını gayet iyi biliyoruz. 18 milyon öğrencinin, 1 milyona yakın öğretmenin çalışma koşullarının düzeltmesine, iyileştirilmesine dair de hiçbir plan yok. Teklifte öğretmenler ayrıştırılıyor. Nasıl? Aday öğretmen, öğretmen, uzman ve baş öğretmenlik gibi bir meslek ayrıştırması yapılıyor. Bu da hem eşitsizlik doğuracak hem de çalışma barışını bozacak bir düzenlenme."

Bir gazetecinin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, öldürülen bir PKK'lı ile sosyal medyada fotoğraflarının çıktığını hatırlatması üzerine Beştaş, Güzel'in hem kendilerine hem de basına bu konuya ilişkin bir açıklama yaptığını söyledi.

Beştaş, "İki gündür milletvekilimize karşı çok çirkin, çok ileri düzeyde saldırı var. Yargısız bir infaz var. Bu haberler üzerine araştırdık. Bu fotoğrafların Malatya'da bir dava dosyasında bulunduğunu tahmin ediyoruz, avukatlar aracılığıyla. 5 yıldır 2017'den bu yana bu fotoğraflar o dava dosyasında, yargı fezleke hazırlamamış, basının haberi olmamış, bu dava devam ediyor ama 2022 yılında bu büyük bir habermiş gibi her tarafa servis ediliyor. Biz tam tersine şunu sormak istiyoruz. Basına kim verdi? Bu dava dosyasındaki bilgi ve belgeler hangi amaçla servis edildi?" diye konuştu.

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Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Öğretmen, İktidar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: HDP'li Beştaş'tan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
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