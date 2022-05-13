HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor - Son Dakika

HDP'nin 'Geniş Demokrasi İttifakı' oluşturma çağrısıyla bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na yönelik yargı kararına karşı ortak açıklama yaptı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, AK Parti ve MHP iktidarının kendi bekası için demokratik hak ve özgürlükleri kullanılamaz hale getirdiğini belirten Demokrasi İttifakı, "Baskıcı ve hukuksuz uygulamaları asla kabul etmiyoruz" dedi.

'ERDOĞAN VE ORTAKLARI İKTİDARINI SÜRDÜRME POLİTİKASINA KARAR VERDİ'

"Baskıcı müdahalelere" karşı Canan Kaftancıoğlu'nun yanında olduklarını belirten sol, sosyalist yapıların, "Yapılan saldırılar, iç güvenlik mekanizmasının ve yargının demokratik muhalefete karşı partizan bir saldırı grubu haline getirildiğini gösteriyor. Aynı zamanda Erdoğan ve ortaklarının, halka sopa göstererek, iktidarını sürdürme politikasına karar verdiğini gösteriyor" ifadeleriyle süren açıklaması şu şekilde devam etti:

"GREVLER YASAKLANIYOR"

"HDP hakkında kapatma davası süreci işletiliyor, yönetici ve üyelerine karşı siyasi kumpas davaları başlatılıyor, genel merkezi polis tarafından kuşatılarak çalışmaları engelleniyor. Genel olarak sosyalist parti ve örgütlere baskılar sürüyor ve yakın zamanda 1 Mayıs çalışması yapan TÖP üyeleri ev baskınıyla gözaltına alınıyor. İşçi sınıfına göz açtırılmıyor ve sınıfın sendikalaşması her türlü hukuksuzluğa başvurularak engelleniyor. Kuryelerin, tekstil işçilerinin, metal işçilerinin, gemi söküm işçilerinin hak arama eylemlerinin karşısına derhal polis gücü yığılıyor. Grevler yasaklanıyor.

"TOPLUMSAL MUHALEFET SİNDİRİLMEK İSTENİYOR"

Kadınların emekleri, bedenleri ve yaşam hakları için yürüttüğü mücadeleye büyük bir şiddetle set çekilmeye çalışılıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ni kapatmak üzere dava açılıyor. Gezi Davası'nda halkın nefes alacağı son yeşil alanı savunmuş olanlara en ağır mahkûmiyet cezaları yağdırıldı. Gezi mücadelesini sırtlanmış memleketin yüz akı insanlarımız şimdi cezaevinde. Toplumsal muhalefet sindirilmek isteniyor.

"BASKICI MÜDAHALELERE KARŞI KAFTANCIOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

Dün bu baskı ve hukuksuzluk politikaları zincirine bir yenisi daha eklendi. Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezayı onadığını açıkladı. Bu cezalarla birlikte Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı da getirildi. Ülkede mevcut otoriter rejime muhalefet edenlerin hepsi tehdit altında ve susturulmak isteniyor. Verilen son ceza, toplumsal muhalefete yönelik baskıların bir plan dahilinde uygulandığının ve daha da arttırılacağının işaretini veriyor. Bu baskıcı müdahalelere karşı Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız."