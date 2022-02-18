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Hisarcık Belediyesi su ücretindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika

Hisarcık Belediyesi su ücretindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

18.02.2022 10:11
Hisarcık Belediyesi su ücretindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Hisarcık Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranında indirim yaptı.

Hisarcık Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranında indirim yaptı. Yüzde 8 olan oranı yüzde 1'e indirdi.

Bölgede vatandaşa en ucuz su satan belediye olduklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Belediye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Yeni fiyatlandırma uygulanmaya başlamıştır. Halkımıza hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

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Recep Tayyip Erdoğan, Hisarcık, Fatih, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hisarcık Belediyesi su ücretindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hisarcık Belediyesi su ücretindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika
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