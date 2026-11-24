Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kendi bahçesinde cennet elması hasadı gerçekleştirdi. Hasat sezonunun sonlarına yaklaşıldığını belirten Kepenek, bu yılın bereketli geçtiğini ancak üreticilerin fiyat konusunda sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kendi bahçesinde cennet elması hasadı yaptı. Hasat sırasında sezonu değerlendiren Başkan Kepenek, cennet elması üretiminde verimli ve bereketli bir dönemin geride bırakıldığını söyledi.

Başkan Kepenek, açıklamasında "Cennet elması sezonunda artık sonlara yaklaşıyoruz. Bugün kendi bahçemizin hasadını yapıyoruz. Hasadımızın 10'uncu günündeyiz. Çok bereketli, güzel bir sezon oldu. Ancak fiyatlarda biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Allah önümüzdeki yıla daha bereketli, daha güzel sezonlar nasip etsin. Bütün çiftçilerimize bereketli, kazasız ve belasız bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.