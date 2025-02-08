Honaz Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısını Sapaca Mahallesi'nde Yaptı - Son Dakika
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Politika

Honaz Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısını Sapaca Mahallesi'nde Yaptı

Honaz Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısını Sapaca Mahallesi\'nde Yaptı

Denizli'nin Honaz ilçesi, her ay farklı bir mahallede düzenlediği olağan meclis toplantısını bu kez Sapaca Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya katılan miniklerin ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mahalledeki sorunlar hakkında bilgi verdi.

08.02.2025 08:58  Güncelleme: 09:00
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DENİZLİ (İHA) – Her ay farklı bir mahallede bir araya gelen Honaz Belediye Meclisinin Ocak ayı olağan toplantısı, Sapaca Mahallesi'nde yapıldı. Hemşehrileriyle bir araya gelip sorunları yerinde tespit eden Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Sapaca'da miniklerin büyük ilgisiyle karşılandı.

Denizli'de aylık olağan toplantılarını her ay farklı bir mahallelerde yapan Honaz Belediyesi Meclisinin Şubat ayı olağan toplantısı, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sapaca Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Tarihinde ilk kez bir belediye meclis toplantısına ev sahipliği yapan Sapaca Mahallesi sakinleri, toplantıya büyük ilgi gösterdi. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i görmek için toplantının yapıldığı Honaz Belediyesi tarafından yaptırılan Sapaca Mahalle Konağına gelen minikler, Başkan Kepenek ile fotoğraf çektirdi. Meclis toplantısında ele alınan 8 gündem maddesi, konular hakkında yapılan değerlendirmenin ardından oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantılarını her ay farklı bir mahallede düzenleyerek hem vatandaşlarla bir araya geldiklerini hem de sorunları yerinde tespit etme imkanı bulduklarını ifade eden Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Daha önce köy olan ve Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönen Sapaca'mızda yaşanan sulama suyu sorununu yaptığımız sondaj çalışması ve 1000 metre boru hattı inşa etmekle çözdük. Mahalle meydanında yıkılmak üzere olan sosyal tesisi yeniden inşa ettik. Sapaca Mahallemizin sakinlerinin de desteğiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Honaz Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısını Sapaca Mahallesi'nde Yaptı - Son Dakika

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