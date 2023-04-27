HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır - Son Dakika
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HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır

27.04.2023 18:27

HÜDA-PAR, Sinop mitingindeki konuşmasında "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş için suç duyurusunda bulundu. Mansur Yavaş yapılan suç duyurusundan sonra "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs'ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz" ifadelerini kullandı.

HÜDA-PAR, 19 Nisan'daki Sinop mitinginde yaptığı "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" sözlerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

YAPICIOĞLU ADINA PARTİ AVUKATLARINCA VERİLDİ

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.

YAVAŞ: DAVA OMZUMDAKİ ŞEREF MADALYASIDIR

Mansur Yavaş, HÜDA-PAR'ın hakkında duyurusunda bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş'ın Twitter paylaşımı şöyle: "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs'ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
  • Demirhan Nadir: Başkan bırak Allah aşkına .. Sen ve ekibin kiminle kol kola ??? Terörün ,,, teröristin kökünü kimin kuruttuğunu ,,,, kökünü kurutma operasyonlarına bakarak öğrenebilirsiniz... Siz aynı masada olduklarınızada böyle saygısızlık yapmayın bence size döner Allah korusun bu işler .. dikkatli olun bence bir vatandaş olarak bu benim düşüncem . Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 18 19 Yayından Kaldır
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Mansur Yavaş, Sinop, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır - Son Dakika
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