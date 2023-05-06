Trabzon'daki stant olayında HÜDA PAR, Ümit Özdağ'ı provokatörlükle suçladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün gerçekleştirdiği Trabzon mitingi öncesi şehirde açılan HÜDA PAR standına bir grup tepki göstermişti. Kalabalık grup HÜDA PAR standını kırmak istemiş, şehirde tansiyon yükselmişti. Çok sayıda polis stant önünde beklerken, gruptaki vatandaşlar standın kaldırılmasını istemişti. Kalabalık uyarılara rağmen dağılmamıştı. Polis bariyerini aşan gruptakiler standı yıkmıştı. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk grubu yatıştırmaya çalışmıştı.

ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

HÜDA PAR, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi: "Sosyal medya hesabından partimize karşı halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlar yapan ve gerçeğe aykırı paylaşımlarını sürdüren, son olarak da Trabzon'da stant çalışmaları yapan üyelerimize karşı provokatörleri kışkırtan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

ANKARA'DA DA OLAYLAR ÇIKMIŞTI

Trabzon'un ardından HÜDA PAR standına bir tepki de Ankara'da yükselmişti. Kızılay Meydanı'nda seçim çadırı kuran HÜDA PAR, Zafer Partililer'in tepkisi ile karşılaşmıştı. HÜDA PAR standı önünde toplanan Zafer Partililer, bozkurt işareti yapıp flamalar açmıştı. Grup, "Türk'üz, Türkçü'yüz, Atatürkçü'yüz ve Başbuş Atatürk" sloganları atmıştı.