AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın ev sahipliğinde, şehrin ve teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği geniş katılımlı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MKYK Üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Kayseri'nin gündemindeki konular ve teşkilat çalışmaları ele alındı.

İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak şehrin gelişimine yönelik çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri değerlendirildi.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından; birlik, beraberlik içerisinde istişare kültürünü sürdürerek şehre ve teşkilat çalışmalarına yönelik değerlendirmelere devam edileceği bildirildi.