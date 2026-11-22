Hüseyin Okandan ev sahipliğinde AK Parti Kayseri'de istişare toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın ev sahipliğindeki geniş katılımlı istişare toplantısında Kayseri gündemi ve teşkilat çalışmaları değerlendirildi. Toplantıya Mustafa Elitaş, Hulusi Akar, milletvekilleri ve Memduh Büyükkılıç da katıldı.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın ev sahipliğinde, şehrin ve teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği geniş katılımlı istişare toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MKYK Üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Kayseri'nin gündemindeki konular ve teşkilat çalışmaları ele alındı.
İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak şehrin gelişimine yönelik çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri değerlendirildi.
AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından; birlik, beraberlik içerisinde istişare kültürünü sürdürerek şehre ve teşkilat çalışmalarına yönelik değerlendirmelere devam edileceği bildirildi.
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