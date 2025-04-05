İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar istifa etti iddiası, işte yerine gelecek isim - Son Dakika
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Politika

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar istifa etti iddiası, işte yerine gelecek isim

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar istifa etti iddiası, işte yerine gelecek isim

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın istifa ettiği iddia edildi. Çağlar'ın yerine CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen Volkan Demir'in geçeceği öne sürüldü.

05.04.2025 15:34
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi.

Çağlar'ın istifası sonrası boşalan İBB Genel Sekreterlik koltuğuna CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Volkan Demir'in geçeceği öne sürüldü. Konuya ilişkin İBB kaynaklarından herhangi bir açıklama gelmedi.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar istifa etti iddiası, işte yerine gelecek isim

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

1962 yılında Sivas'ta doğdu, Lise ve Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1983 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Para ve Bankacılık bölümünde Yüksek Lisans Programına katıldı. Profesyonel yaşamına 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yard. olarak başladı. Kamuda görev yaptığı 10 yıl boyunca Türkiye' faaliyette bulunan çok sayıdaki banka ve finansal kuruluşlarda çeşitli denetim görevleri üstlendi.

1995-1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek kariyerine Egebank AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ de Genel Müdür olarak devam etti. 1998-2003 yılları arasında Faisal (Family)Finans AŞ Katılım Bankasında Genel Müdürlük yaptı.

2003 yılında tekrar kamuya dönerek 2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası'nda Genel Müdürlük görevini üstlendi. Bu süre içerisinde gerek yurtiçinde gerek yurt dışındaki Ziraat Bankasının çok sayıdaki finansal iştiraklerinde değişik sürelerle Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevlerini de üstlendi. 2011 yılında Ziraat Bankasındaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 2014 yılında kamudaki görevinden ayrılarak bir Hollanda şirketi olan Eureko Sigorta A.Ş de Genel Müdür olarak profesyonel yaşamına devam etti.

Mayıs 2019 tarihine kadarki 5 yıllık Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü süresince aynı zamanda Hollanda-Achmea Gurubunun Yunanistan'daki Sigorta Şirketi Inter-American'da YK üyesi, TARSİM ve DASK 'ta YK üyesi, Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence Fonu YK Başkanlıkları yanı sıra sigortacılık sektörünün en üst kurumu olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi. İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ. YK Başkan Vekilliği olan sayın Çağlar evli ve üç çocuk babasıdır.

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Son Dakika Politika İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar istifa etti iddiası, işte yerine gelecek isim - Son Dakika

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