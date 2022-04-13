İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu - Son Dakika
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İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu

13.04.2022 00:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isim olan İBB Sözcüsü Murat Ongun'a "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı kim olmalı?" diye soruldu. Ongun, "Gönlümde yatan aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın adayı karşısına çıkaracağı isim merak ediliyor. Kamuoyunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıkıyor. Ancak son günlerde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın çağrısı nedeniyle Mansur Yavaş'ın ismi tartışmalarda daha çok geçiyor.

"ADAY KİM OLMALI?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü ve Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı olan Murat Ongun, Haber Global ekranlarında yayınlanan Yüz Yüze programında Buket Aydın'ın konuğu oldu. Ongun'a son zamanlarda gündemden düşmeyen "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı kim olmalı?" sorusu soruldu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna yanıt: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu

"GÖNLÜMDEKİ ADAY KILIÇDAROĞLU"

Ongun ise sorunun muhatabının kendisi olmadığını ifade ederek Ongun, "6 tane genel başkanın bir masada ortak beraber karar vereceği bir şey hakkında yorum yapmak benim hadsizliğim olur. Onlar kimi işaret ederse eminim en iyi aday da o olacak. Ancak gönlümde yatan aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

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Son Dakika Politika İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu - Son Dakika
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