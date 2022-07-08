İçişleri Bakan Yardımcısı: "Bayramda bin 100'den fazla uygulama noktasında 211 bin personel alanda olacak" - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı: "Bayramda bin 100'den fazla uygulama noktasında 211 bin personel alanda olacak"

08.07.2022 17:19
İçişleri Bakan Yardımcısı: "Bayramda bin 100'den fazla uygulama noktasında 211 bin personel alanda olacak"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde bin 100'den fazla noktada 114 bin 379 ekip, 211 bini aşkın personel ile denetimlerin süreceğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Kurban Bayramı dolayısıyla ülke genelinde bin 100'den fazla noktada 114 bin 379 ekip, 211 bini aşkın personel ile denetimlerin süreceğini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, trafik değerlendirme toplantısı ile trafik kontrol ve denetimlerine katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ordu Valiliği'ne gelerek Vali Tuncay Sonel'i ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, ziyaretin ardından trafik değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından Altınordu ilçesi Eskipazar polis ve jandarma uygulama noktasında trafik kontrol ve denetimlerine katılan Erdil, araç sürücülerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, trafik kurallarına uymalarını istedi. Sürücü ve yolcularla sohbet eden ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bakanlığın üst düzey yöneticilerinin her bayram alanlara indiğini söyledi.

"ÜLKE GENELİNDE BİN 100'DEN FAZLA UYGULAMA NOKTASINDA 211 BİN PERSONEL ALANDA OLACAK"

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, uygulama sonrası yaptığı açıklamada, ülke genelinde bin 100'ü aşkın uygulama noktasında 114 bin 379 ekip, 211 bini aşkın personel ile uygulama alanlarında ve çeşitli trafik alanlarında denetim yapılacağının altını çizdi. Erdil, amaçlarının vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayarak huzur ve neşe içinde bayram yaşamalarını sağlamak olduğunu söyledi. Erdil, "Sahada çalışan arkadaşlarımızla birlikte trafik akışını değerlendirme, denetleme ve dikkat çekmeye ve bir duyarlılık geliştirmeye çalışıyoruz. Bir eğitim amacını hedefliyoruz. 12 günlük bir bayram süreci planlandı, görevli ekiplerimiz takipli denetimler yapacak. Bu denetimlerimiz geçtiğimiz 3-4 yıllık süre içerisinde devam ediyor. Düzenlemeler ile birlikte büyük ölçüde trafik kazalarını iyileştirdik. Geçtiğimiz süreçte bunu tecrübe ettik, trafik kazaları azaldı. O istikamette bu çalışmaları benzer şekilde sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın kazasız, sorunsuz bir şekilde sevdiklerine ulaşmasını, memleketlerine ulaşmasını veya tatil yerlerine ulaşmasını ve kedersiz bir bayram yaşamalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'e Vali Tuncay Sonel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de eşlik etti.

(Selim Kuşcu - İHA)

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Bakan Yardımcısı Erdil: Bayramda 211 bin personel görev alacak Bakan Yardımcısı Erdil: Bayramda 211 bin personel görev alacak Vali Tutulmaz, uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı Vali Tutulmaz, uygulama noktasında vatandaşların bayramını kutladı
Kaynak: İHA

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