İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na çalışmaları anlattı - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na çalışmaları anlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerine, Bakanlığın Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alanındaki Politikalarıyla ilgili yaptığı çalışmaları, yürüttüğü projeleri anlattı. Bakan Yerlikaya, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan çalışmalara da değindi ve elektronik kelepçe projesi ile KADES uygulamasının önemine vurgu yaptı.

10.07.2024 20:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyelerine, Bakanlığın Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alanındaki Politikalarıyla ilgili yaptığı çalışmaları, yürüttüğü projeleri anlattı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kıymetli üyelerine, Bakanlığımızın Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alanındaki Politikalarıyla ilgili yaptığı çalışmaları, yürüttüğü projeleri aktardık. Kadın-erkek fırsat eşitliğini ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi için temel bir gereklilik olarak görüyoruz. İçişleri ailesi olarak 600 bin personele sahibiz. 2024 yılında kadın personel sayımız toplam personel sayımızın yüzde 10'ununa ulaştı. Önümüzdeki yıllarda bu oran inşallah daha da artacak" dedi.

"2023 yılında 308 kadın uğradığı şiddet nedeniyle maalesef hayatını kaybetti"

Bakan Yerlikaya, "Üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğumuz konuların başında kadına şiddet geliyor. 2023 yılında 308 kadın uğradığı şiddet nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadın maalesef yaşamını yitirdi. Şiddetin her türlüsünü olduğu gibi kadına yönelik şiddeti de asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu konunun çözümüne yönelik de her türlü çalışmayı, girişimi en güçlü şekilde destekliyoruz. Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasını önlemeyi başardık. 1 Temmuz 2024 itibarıyla aktifte 689 vaka Elektronik İzleme Merkezince aktif olarak izlenmektedir. 2023 yılında elektronik kelepçe kapasitemiz 1.000'di. Bunu yüzde 50 artırarak 1.500'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

"KADES uygulamasında 1 milyon 219 bin ihbar alındı"

KADES uygulamasına da değinen Bakan Yerlikaya, "KADES' uygulamamız da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyon 597 bin kişi tarafından indirilen KADES uygulamasında 1 milyon 219 bin ihbar alındı. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu" bilgisini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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