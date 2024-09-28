Bakan Yerlikaya Sivas\'ta Taziye ve Ziyaretlerde Bulundu

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine yaptığı taziye ziyaretinin ardından Sivas Valiliğini ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Başkan Adem Uzun ile bir araya geldi. Belediye ziyaretinin ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Cadde üzerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Yerlikaya, bol bol oyuncak dağıttı.

Ardından kentten ayrılan Yerlikaya, Ankara'ya gitti.

Haber-Kamera Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCISİVAS,