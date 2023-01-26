6'lı masa toplantısının yapıldığı saatlerde CHP Genel Merkezi'ne asılan afiş dikkat çekti! Herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika
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6'lı masa toplantısının yapıldığı saatlerde CHP Genel Merkezi'ne asılan afiş dikkat çekti! Herkes aynı soruyu soruyor

26.01.2023 19:58

İlk kez Cumhurbaşkanı adayını konuşmak için bir araya gelen 6'lı masanın 6'ıncı toplantısının gerçekleştiği saatlerde CHP Genel Merkezi'ne asılan bir afiş dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklarken kullandığı, "Yeter! Söz Milletin" yazılı afişte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafı yer alırken, "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu?" soruları da beraberinde geldi.

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasıyla birlikte 6'lı masadaki cumhurbaşkanı adayı tartışmaları iyice alevlendi. Adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıktı.

GENEL MERKEZE KILIÇDAROĞLU'NUN OLDUĞU AFİŞ

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merakla beklenirken, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Demir, CHP Genel Merkezi'ne asılan afişi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklarken söylediği, "Yeter! Söz Milletin" sloganının kullanıldığı afişte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına yer verildi. İlk kez cumhurbaşkanı adayını konuşmak için bir araya gelen 6'lı masanın 6'ıncı toplantısının yapıldığı saatlerde asılan afiş, "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu?" sorularını da beraberinde getirdi.

"BU OMUZLAR BÜTÜN YÜKLERİ TAŞIR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin aralık ayında yaptığı açıklamada, "Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul'un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır." demişti.

"İNŞALLAH AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI OLARAK TEŞRİF EDERSİNİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, geçtiğimiz hafta toplu açılış töreninde, Kılıçdaroğlu'na dönerek, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz." diye seslenmişti.

KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ SÖZLERİ İSTİFA GETİRDİ

Öte yandan bugün verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" dedi. Paçacı, gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini duyurdu.

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Son Dakika Politika 6'lı masa toplantısının yapıldığı saatlerde CHP Genel Merkezi'ne asılan afiş dikkat çekti! Herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı masa toplantısının yapıldığı saatlerde CHP Genel Merkezi'ne asılan afiş dikkat çekti! Herkes aynı soruyu soruyor - Son Dakika
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