İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: \'Hepimiz İlkadım\'a hizmet için buradayız\'

Politika

Meclis toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hepimiz İlkadım'a hizmet etmek için buradayız" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Aralık Ayı Kapanış Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara devredilen gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.

"Her şey İlkadım için"

Belediyecilik faaliyetlerinin ilçe genelinde yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Hepimiz İlkadım'a hizmet etmek için buradayız. Faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Belediyemiz tüm unsurlarıyla birlikte hizmet için sahada. Yaptığımız her hizmette kamu malının bir kuruşuna zarar gelmemesi için ekstra çaba gösteriyoruz. Hizmetlerimizi de milletimizin menfaati, konforu, güvenliği için, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İlkadım için yapmaya özen gösteriyoruz. Aralık Ayı Kapanış Meclis Toplantımızın ve meclisimizde alınan kararların ilçemiz, şehrimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN