Samsun'un İlkadım ilçesinde yerel seçimlerde 62 bin 857 seçmen sandığa gitmedi.
İlkadım Belediye Meclisi'nde partilerini temsil edecek 37 meclis üyesinin isimleri ve Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nde İlkadım'ı temsil edecek meclis üyelerinin isimleri belli oldu. Samsun İl Seçim Kurulu, İlkadım Belediye Meclis Üyelerinin kesin listesini ve SBB Meclisi'ne gidecekleri açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre İlkadım Belediye Meclisi 19'u AK Parti (4'ü kontenjan), 12'si CHP ve 6'sı da İYİ Partili meclis üyelerinden oluştu.
İlkadım'da 62 bin 857 seçmen sandığa gitmedi
YSK tarafından İlkadım'da sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplam sayısı 242 bin 58 olarak açıklandı. 242 bin 58 seçmenden 179 bin 201'i oy kullandı. 62 bin 857 seçmen ise sandığa gitmedi. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı 168 bin 722 olurken, itiraz üzerine geçerli veya hesaba katılan oy pusulaların toplamı 791 oldu. Böylelikle geçerli oy pusulası sayısı nihai olarak 169 bin 513 olarak resmileşti. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulasının sayısı da 9 bin 688 olarak belirtildi.
Kontenjan ve alınan oyların katsayısı olarak 37 meclis üyesi bulunan İlkadım Belediye Meclisi'nden SBB Meclisi'ne gidecek üye sayısı 7 olarak belirlendi. Buna göre SBB Meclisine AK Parti 4, CHP 2 ve İYİ Parti 1 meclis üyesi gönderdi. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › İlkadım'da 62 bin 857 seçmen sandığa gitmedi - Son Dakika
Ayvalık ilçesinde yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanı Mesut Ergin ve CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Ergin, seçim sonrası yaptığı konuşmada herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağını vurguladı ve Ayvalık için en iyi hizmeti vereceklerini söyledi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bağımsız olarak seçilen Hüseyin Dündar, mazbatasını teslim aldı ve görevine başladı. Dündar, hizmet odaklı bir anlayışla Çarşamba ilçesine hizmet etmeyi hedefliyor.
AK Parti'den seçilen Bayram Taşkın, mazbatasını alarak görevine resmen başladı. Taşkın, Battalgazililere teşekkür ederek hizmet dönemine başlayacaklarını belirtti. Yüzde 55,86 oy alarak en yüksek oyu elde eden Taşkın, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde doğdu ve uzun yıllar avukatlık yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal, mazbatasını alırken yaptığı açıklamada, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıldönümünde göreve başladığını belirtti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ali Erdoğan, Köyceğiz Belediyesinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
CHP'nin Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçimde 34 bin 469 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kırşehir'de katılım oranının yüzde 74 olduğu seçimde CHP, en büyük oy oranına ulaşarak birinci parti oldu.
Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kardeş kent konseylerinin başarılarıyla birlikte demokratik katılımın Türkiye'nin geleceği olduğunu göstermenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, kent konseylerinin Türkiye'nin demokratik katılım alanındaki en önemli resmi mekanizması olduğuna vurgu yaptı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 yıl boyunca yaptığı görevi DEM Partili Sırrı Söylemez'e devretti. Asya, görev süresi boyunca verilen taahhütlerin yerine getirildiğini ve belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmadığını belirtti. Asya, halkın iradesinin 2 defa kendisini seçtiğini, 3. defa seçmediğini ifade ederek, bu durumdan ders alacaklarını söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mazbatasını aldıktan sonra Kayseri'nin manevi değerlerinden olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'ni ziyaret ederek, dualarla hizmet yolculuğuna başladı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'ye 'evet' mührü basılmış ve yakılmış oy pusulaları bulundu. Olay jandarma ekipleri tarafından inceleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?