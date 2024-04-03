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İlkadım'da 62 bin 857 seçmen sandığa gitmedi - Son Dakika
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Politika

İlkadım'da 62 bin 857 seçmen sandığa gitmedi

İlkadım\'da 62 bin 857 seçmen sandığa gitmedi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yerel seçimlerde 62 bin 857 seçmen sandığa gitmedi. İlkadım Belediye Meclisi'nde partilerini temsil edecek 37 meclis üyesinin isimleri ve Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nde İlkadım'ı temsil edecek meclis üyelerinin isimleri belli oldu.

03.04.2024 14:00  Güncelleme: 14:05
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yerel seçimlerde 62 bin 857 seçmen sandığa gitmedi.

İlkadım Belediye Meclisi'nde partilerini temsil edecek 37 meclis üyesinin isimleri ve Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi'nde İlkadım'ı temsil edecek meclis üyelerinin isimleri belli oldu. Samsun İl Seçim Kurulu, İlkadım Belediye Meclis Üyelerinin kesin listesini ve SBB Meclisi'ne gidecekleri açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre İlkadım Belediye Meclisi 19'u AK Parti (4'ü kontenjan), 12'si CHP ve 6'sı da İYİ Partili meclis üyelerinden oluştu.

İlkadım'da 62 bin 857 seçmen sandığa gitmedi

YSK tarafından İlkadım'da sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplam sayısı 242 bin 58 olarak açıklandı. 242 bin 58 seçmenden 179 bin 201'i oy kullandı. 62 bin 857 seçmen ise sandığa gitmedi. İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı 168 bin 722 olurken, itiraz üzerine geçerli veya hesaba katılan oy pusulaların toplamı 791 oldu. Böylelikle geçerli oy pusulası sayısı nihai olarak 169 bin 513 olarak resmileşti. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulasının sayısı da 9 bin 688 olarak belirtildi.

Kontenjan ve alınan oyların katsayısı olarak 37 meclis üyesi bulunan İlkadım Belediye Meclisi'nden SBB Meclisi'ne gidecek üye sayısı 7 olarak belirlendi. Buna göre SBB Meclisine AK Parti 4, CHP 2 ve İYİ Parti 1 meclis üyesi gönderdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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