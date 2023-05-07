İmamoğlu Erzurum mitingi öncesi alana gelen otobüslerden dolayı belediye başkanını sorumlu tuttu: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyo - Son Dakika
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İmamoğlu Erzurum mitingi öncesi alana gelen otobüslerden dolayı belediye başkanını sorumlu tuttu: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyo

07.05.2023 15:21

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da gerçekleştireceği mitinge saatler kala alanın son halini paylaştı. Fotoğraflarda belediye otobüslerinin alana dizildiği görülürken İmamoğlu, "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum" dedi

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 1 hafta kalırken, mitingler de hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs Pazar günü sırasıyla Çorum, Kırıkkale, Sivas, Erzurum ve Kırşehir'de mitinge katılacak.

ALANIN HALİNİ PAYLAŞTI

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılacak mitinge saatler kala Ekrem İmamoğlu, vatandaşların toplanacağı alanın son halini paylaştı. İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde Havuzbaşı Kent Meydanı'nın belediye otobüsleriyle dolu olduğu görüldü.

İmamoğlu, Erzurum'daki miting öncesi alanın halini paylaştı: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor

"BU KARA LEKEYİ ÖMRÜN BOYUNCA TAŞIYACAKSIN"

Paylaşımında "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum" dedi.

İmamoğlu, Erzurum'daki miting öncesi alanın halini paylaştı: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor
YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Ah İmam vah İmam, seni biz ne diye getirdik, her taşın altından çıkıyorsun maalesef, şehrimize gelen uzak ara en kötü başkan olabilir, artık kalıcı eser bıraksan, heykel heykel bıktık zaten. Cevap Yaz 28 54 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Ah İmam vah İmam, seni biz ne diye getirdik, her taşın altından çıkıyorsun maalesef, şehrimize artık eser bıraksan,heykel heykel kusucaz yakında. Cevap Yaz 45 85 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika İmamoğlu Erzurum mitingi öncesi alana gelen otobüslerden dolayı belediye başkanını sorumlu tuttu: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyo - Son Dakika


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