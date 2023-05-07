İmamoğlu Erzurum mitingi öncesi alana gelen otobüslerden dolayı belediye başkanını sorumlu tuttu: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyo

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 1 hafta kalırken, mitingler de hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs Pazar günü sırasıyla Çorum, Kırıkkale, Sivas, Erzurum ve Kırşehir'de mitinge katılacak.

ALANIN HALİNİ PAYLAŞTI

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılacak mitinge saatler kala Ekrem İmamoğlu, vatandaşların toplanacağı alanın son halini paylaştı. İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde Havuzbaşı Kent Meydanı'nın belediye otobüsleriyle dolu olduğu görüldü.

"BU KARA LEKEYİ ÖMRÜN BOYUNCA TAŞIYACAKSIN"

Paylaşımında "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum" dedi.