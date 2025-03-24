Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum - Son Dakika
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Politika

Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

Sorgu esnasında İmamoğlu\'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun yankıları sürerken ifade tutanağından da yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İfade alma işlemi sırasında İmamoğlu'na bazı fotoğrafların gösterildiği, İmamoğlu'nun da ''Fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum'' dediği öğrenildi.

24.03.2025 09:51
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu diploması alındıktan sonra dün de 51 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Siyaset dünyasını karıştıran bu kararla taşlar yerinden oynadı. Görevinden alınan İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı da tartışmaya açıldı.

"FOTOĞRAFLARLA İLGİLİ CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken ifade alma işlemi sırasında İmamoğlu'na bazı fotoğrafların gösterildiği öğrenildi. "Fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum" diyen İmamoğlu, "Hayatım halkın arasında geçiyor ve insanlarla ilgili en fazla güvendiğim şey, bir kere gördüğüm insanları tanımak ve hatırlamak üzerinedir. Ancak listeli bir şekilde fotoğraf tablosunun önüme konularak; büyük bir bölümünün benimle çalışan, özel yaşamımda benimle ilişkili ve siyasi olarak yol arkadaşı olduğum belli insanların bana sorulmasını şahsıma uygun bir soru yöntemi olarak görmüyorum. Zaten fotoğraflarda olan kişilerle ilişkilerim bellidir ve tespitlidir" ifadelerine yer verdi.

"NAMUSUMA, HAYSİYETİME LEKE GETİRECEK..."

Sözlerinin devamında gerek ticareti gerekse ailesiyle ilgili tüm hususların kamuoyunun önünde şeffaf biçimde sürdüğünü belirten İmamoğlu, "Üç nesildir ticaretin içinde olan bir insan ve dünyanın en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanı olarak kamuda hesap sormanın ve hesap vermenin çoklu yöntemleri var iken; namusuma, haysiyetime leke getirecek uygulamaları yapanların, raporları düzenleyenlerin Allah'ın verdiği ömür kadar mücadeleme hukuki zeminde sonuna kadar arayacağıma yemin ettim" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLECEK Mİ?

İmamoğlu, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar tutuklandığı dosyadan hüküm giyerse aday olamayacak. Anayasa'nın 76. maddesi bu suçlardan hüküm giyenlerin milletvekili ve cumhurbaşkanı seçilmesini "ebed müddet" (sonsuza kadar) yasaklasa da Anayasa Hukuku Doçenti Ozan Ergül, bu maddenin kağıt üzerinde kaldığını belirterek "Adli Sicil Kanunu ve YSK'nın uygulamalarıyla, ömür boyu siyasi yasak söz konusu değil. Mahkeme kararıyla memnu haklar iade edildiği takdirde hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı adayı olunabiliyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Sk 06:
    kur kumpası ak içeri Tayyib har seçimde yenen adam Helal olsun başkana 128 milyar man Adası parsel parsel satılanlar ayakkabı kutusu hesabı vermeyenler sonamaz 192 423 Yanıtla
    Ercan Bey:
    CHP kurultayında dağıtılan telefonlar ve kripto paraların kaynağı neresi şimdi anlaşıldı. İstanbulluların parası delegelere gitmiş... Mansur Yavaş ''ben kimseye kefil olamam'' beyanı şimdi anlaşılıyor.. 0 0
    Mesut Vatansever:
    Kim şikayet ederek soruşturma başlattı haberiniz yok sizin uyuyun siz 0 0
    Ahmet Taş:
    ne oldu acı var mı acı 0 0
  • VillaUmut:
    Şu adamın kurduğu son cümleye bakınız, buradaki okuyucuların %80’i kavrayacak kapasitede bile değil ama olsun belki bir kıvılcım oluşturur. Şimdi böğürürsünüz fotoğrafı açıklayamadı diye.. 99 199 Yanıtla
  • NEVZAT İRMAK:
    İMAMOĞLUNA GÖSTERDİĞİNİZ FOTOĞRAFLARA BAKARSANIZ ERDOĞANINDA RAHMETLİ HOCA İLE RESİMLERİ VAR SAVCILAR SİZDE ADALET BEKLENMEZ PARTİLİ SAVCILAR İSTEMİYORUZ 105 165 Yanıtla
    BURAK HANZADE:
    zekeriya özleri vardı bidfe bunların savcı bozuntusu onuda kullandı 10 sene milletiiçeri tıktırdı tayyip bu ülkenin şerefli komutanları cezaevlerinde intihar etti bu bademlerin yüzünden noldu şimdi zekeriya öz fetö firarisi sahtekar tayyip kandırıldım dedi kaçtı yine aynısı olacak 0 0
    Mesut Vatansever:
    Biri terör ve hırsızlık ama 0 0
  • Murat AYAYDIN:
    Benim Sorum Şu Ya Suçlu ise bu kadar insan arkasından gidiyor Hukumetten herkes ozur mu dileyecek ki Suçlu Benim Görüşüm. 184 49 Yanıtla
    Ahmet Karakan :
    sen bana ilçe bazından büyük olupda rüşvetin olmadığı bir belediye söyle ben sana suçlu mu söylerim? 0 0
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SON DAKİKA: Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum - Son Dakika
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