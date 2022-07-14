Başbakan Johnson ise Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "Görevimi kendi kararımla bırakmıyorum doğru ama liderliğimle gurur duyuyorum. Yakında buradan başım dik ayrılacağım" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Boris Johnson, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu - Son Dakika

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