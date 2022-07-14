İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu

14.07.2022 12:41
İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu

İngiltere'nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, İskoç Partisi Alba'ya mensup 2 milletvekiline, talimatlarına uymayı reddettikleri için salonu terk etmelerini söyledi.

İngiltere'nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, İskoç Partisi Alba'ya mensup 2 milletvekiline, talimatlarına uymayı reddettikleri için salonu terk etmelerini söyledi.

İngiltere'nin Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamalarından önce 2 milletvekilini kovdu. Hoyle konuşmasında İskoç Partisi Alba'ya mensup milletvekillerine hitaben, "Neale Hanvey, sana ve Kenny MacAskill'e bu odayı terk etmenizi emrediyorum" dedi.

Başbakan Johnson ise Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "Görevimi kendi kararımla bırakmıyorum doğru ama liderliğimle gurur duyuyorum. Yakında buradan başım dik ayrılacağım" ifadelerini kullandı. - LONDRA

YORUMLAR
500
İngiltere'de Başbakanlık yarışında ikinci tur oylaması yapılacak İngiltere'de Başbakanlık yarışında ikinci tur oylaması yapılacak İngiltere'de Boris Johnson sonrası Muhafazakar Parti kendisini yenileyebilecek mi? İngiltere'de Boris Johnson sonrası Muhafazakar Parti kendisini yenileyebilecek mi?
Kaynak: İHA

Boris Johnson, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Datça'daki orman yangını kontrol altında! Bakan Kirişci duyurdu
12:38 Mesut Özil, resmen Medipol Başakşehir'de! İşte sözleşmenin detayları...
12:35 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilden döndü! Bakan Soylu'nun sel bölgesinde çizme giyinmesine tepki gösterdi
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:57:23. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'deki Avam Kamarası'nda 2 milletvekili kovuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement