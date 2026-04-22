İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin, "İran, diyalog ve anlaşmayı memnuniyetle karşılamıştır ve bunu sürdürmektedir. Taahhütlerin ihlali, abluka ve tehditler gerçek müzakerelerin önündeki başlıca engellerdir. Dünya, bitmek bilmeyen ikiyüzlü söylemlerinizi ve iddialarınız ile eylemleriniz arasındaki çelişkiyi görmektedir" dedi. - TAHRAN
İran, ABD ile Diyaloğa Devam Ediyor
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?