İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir" - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir"

19.07.2022 21:00

- İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir" İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın başkenti Tahran'daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin basına açık kısmında gerçekleştirdiği konuşmada, "ABD, Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalıyor.

- İran Cumhurbaşkanı Reisi: "ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir"

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın başkenti Tahran'daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin basına açık kısmında gerçekleştirdiği konuşmada, "ABD, Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalıyor. Tüm yabancı güçler Suriye'den ayrılmalı. ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da gerçekleşen Astana Süreci Garantör Ülkeleri 7'nci zirve Toplantısı'nda konuştu. ABD'nin Suriye'deki varlığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Reisi, "ABD, Suriye halkına yönelik ağır yaptırımlar uyguladı ve bu Suriye'de istikrarın sağlanmasını engelledi. Suriye'de savaş yoluyla istediklerini elde edemeyenler tek taraflı yaptırımlar uygulayarak hedeflerine ulaşmak istiyorlar. ABD'nin Suriye'deki bu hukuka aykırı varlığı Suriye'yi istikrarsızlaştırıyor. Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayma ve bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır. Aynı şekilde uluslarası hukuku da yok saymaktadır. Umut ediyorum ki bu toplantımızda yapıcı kararlar alınsın ki Suriye'deki istikrar geri dönsün" dedi.

"Tüm yabancı güçler Suriye'den ayrılmalı"

Suriye'deki yabancı güçlerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini söyleyen Reisi, "ABD, Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalıyor. ABD, Suriye'nin doğal kaynaklarını yağmalıyor. Tüm yabancı güçler Suriye'den ayrılmalı. ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile milli egemenliğinin korunması ve bölge ülkeler arasında siyasi çözümün sağlanması gerektiğini vurguluyoruz. Bağımsız bir Suriye sadece oradaki halkın sıkıntılarını gidermeye yardımcı olmayacak aynı zamanda komşu ülkelerin de sıkıntılarını giderecektir. İran olarak güçlü bir şekilde Suriye ve Suriye halkını desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Mülteci konusuna da değinen Reisi, "Suriye'de mülteciler önemli bir konu. Suriyelilerin evlerine dönmeleri için bölge ülkeler olarak yardımcı olmalıyız. Suriyeli mültecilerin sorunlarını anlıyoruz ve bu konuda yardım etmeye hazırız" dedi.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Cumhurbaşkanı Reisi: 'ABD, en kısa zamanda Suriye'yi terk etmelidir' - Son Dakika

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