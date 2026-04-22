İran'dan ABD'ye Sert Eleştiriler

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin belirsizlik ve taraflar arasındaki gerilim sürerken, Tahran yönetiminden sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın diyaloğu ve anlaşmayı her zaman desteklediğini ve bu yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti. Washington'un söylem ve eylemleri arasındaki çelişkiye dikkat çeken Pezeşkiyan, ABD'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "Taahhüt ihlalleri, ablukalar ve tehditler gerçek müzakerelerin önündeki başlıca engeldir. Dünya, sizin bitmek bilmeyen ikiyüzlü söylemlerinizi ve iddialarınızla eylemleriniz arasındaki çelişkiyi görüyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN