İran'dan ABD'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
İran'dan ABD'ye Sert Eleştiriler

22.04.2026 22:04
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD'nin taahhüt ihlalleri ve çelişkili söylemlerini eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD yönetimini hedef aldığı açıklamada, taahhütlerin ihlali, abluka ve tehditlerin taraflar arasındaki gerçek müzakerelerin önündeki başlıca engeller olduğunu ifade ederek, "Dünya, sizin bitmek bilmeyen ikiyüzlü söylemlerinizi ve iddialarınızla eylemleriniz arasındaki çelişkiyi görüyor" dedi.

ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin belirsizlik ve taraflar arasındaki gerilim sürerken, Tahran yönetiminden sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın diyaloğu ve anlaşmayı her zaman desteklediğini ve bu yaklaşımını sürdürdüğünü belirtti. Washington'un söylem ve eylemleri arasındaki çelişkiye dikkat çeken Pezeşkiyan, ABD'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "Taahhüt ihlalleri, ablukalar ve tehditler gerçek müzakerelerin önündeki başlıca engeldir. Dünya, sizin bitmek bilmeyen ikiyüzlü söylemlerinizi ve iddialarınızla eylemleriniz arasındaki çelişkiyi görüyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan ABD'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
