İran'dan İsrail'e Uyarı: Yıkıcı Yanıt Gelebilir

Politika

İran'ın BM Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Eğer Siyonist rejim karşılık vermeye ya da düşmanca eylemlerde bulunmaya cüret ederse daha yıkıcı bir yanıtla karşılaşacak" denildi.

İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran'ın BM Temsilciliği açıklama yaptı. İran'ın BM Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "İran, Siyonist rejimin İran vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alarak ülkenin egemenliğini ihlal eden terör saldırılarına yasal ve meşru bir yanıt vermiştir. Eğer Siyonist rejim karşılık vermeye ya da düşmanca eylemlerde bulunmaya cüret ederse, daha yıkıcı bir yanıtla karşılaşacaktır. Bölge ülkeleri ve Siyonist rejimin destekçileri, bu rejimle yollarını ayırmaya davet edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN