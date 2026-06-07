İran, İsrail Hava Üssünü Hedef Aldı - Son Dakika
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İran, İsrail Hava Üssünü Hedef Aldı

07.06.2026 23:42
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İran Devrim Muhafızları, Ramat David Hava Üssü'nü balistik füze ile vurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'e düzenlenen balistik füze saldırısında İsrail'in Lübnan'a yönelik "saldırılarının kaynağı" olarak değerlendirilen ve Hayfa kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'e düzenlenen balistik füze saldırısında İsrail ordusuna ait bir hava üssünün hedef alındığını bildirdi. DMO'dan yapılan açıklamada, saldırıda İsrail'in kuzeyinde bulunan Hayfa kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ramat David Hava Üssü'nün hedef alındığı kaydedildi. Söz konusu hava üssünün İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'un banliyölerine yönelik saldırıların "kaynağı" olduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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