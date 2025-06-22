İran Meclisi'nden UAEA ve NPT'ye Karşı Sert Eleştiriler

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, "Komisyon üyelerinin çoğu, UAEA'nın tutumunu sert şekilde eleştirdi ve ajansla iş birliğinin kesilmesi ya da ilişkilerin askıya alınmasını talep etti. Ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) yeniden gözden geçirilmesi ve İran'ın bu anlaşmadan çekilmesi üyelerin ortak talebi oldu. Bu konu Meclis gündemine taşınacak" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Emir Hüseyin Feghi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin katılımıyla olağanüstü toplandı. Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızayi, toplantıda ABD'nin Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarıyla ilgili teknik ve güvenlik boyutlarının ele alındığını belirterek, "Toplantının başında, Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Feghi, bu sabah ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği saldırıyla ilgili bir rapor verdi. Saldırının teknik ve güvenlik yönlerini anlattı ve durumun kontrol altında olduğunu, endişe edilecek bir şey olmadığını söyledi" dedi.

Feghi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) raporlarını eleştirdiğini ve UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin saldırganlarla koordineli hareket ettiğini söylediğini aktaran Rızayi, "Daha sonra Garibabadi de ABD ve Siyonist rejimin saldırılarına karşı İran'ın yürüttüğü diplomatik adımlara dair bir rapor sundu ve saldırılara yönelik hukuki ve diplomatik süreçte atılacak adımları açıkladı" ifadelerini kullandı.

"Komisyonun ortak talebi NPT'den çekilmek"

Rızayi, "Komisyon üyelerinin çoğu, UAEA'nın tutumunu sert şekilde eleştirdi ve ajansla iş birliğinin kesilmesi ya da ilişkilerin askıya alınmasını talep etti. Ayrıca, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) yeniden gözden geçirilmesi ve İran'ın bu anlaşmadan çekilmesi üyelerin ortak talebi oldu. Bu konu Meclis gündemine taşınacak" dedi. - TAHRAN