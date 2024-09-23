İran Nükleer Silah Yapmayı Planlamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İran Nükleer Silah Yapmayı Planlamıyor

İran Nükleer Silah Yapmayı Planlamıyor

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah yapma niyeti olmadığını vurguladı ve ABD'yi eleştirdi.

23.09.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran'ın nükleer silah yapmak gibi bir niyeti yok ve dış politika doktrinimizde kitle imha silahları yer almıyor. Biz anlaşmadaki taahhütlerimize geri dönmeye hazırız, ancak ABD ve Batılı ülkeler taahhütlerine bağlı kalmazken, bizden anlaşmaya dönmemizi beklemeleri kabul edilemez" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde ABD basınına açıklamalarda bulundu. ABD ile nükleer müzakereler, Batılı ülkeler ile ilişkiler, yaptırımların kaldırılması ve bölgede İsrail ile yaşanan son gerilimlere dair konuşan Pezeşkiyan, dış politikada gerilim değil barış ve istikrardan yana olduklarını söyledi. İran'ın karşılıklı saygı ve kazan-kazan formülüyle dış politikaya yaklaştığını kaydeden Pezeşkiyan, "Hükümet olarak dış politikada komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme ve ortak güvenlik anlayışı oluşturarak bölgesel sorunları çözme hedefindeyiz. Bu çerçevede tüm dünya ülkeleri ile yapıcı ve sağlıklı ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Savaşların ve akan kanların yerine barışı ve huzuru getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Haniye'ye yönelik suikast kesinlikle cevapsız bırakılmayacak"

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine değinen Pezeşkiyan, "Cumhurbaşkanlığı yemin törenimde ülkemizin misafiri olarak bulunan Haniye, savaşı bölgeye yaymak ve büyütmek amacıyla İsrail tarafından öldürüldü. Haniye'ye yönelik suikastı kesinlikle cevapsız bırakılmayacak. İsrail, Şam Konsolosluğumuza saldırdığında tüm Batılı ülkelerin ve ABD'nin desteğine rağmen İsrail'e gereken karşılığı verdik ve bunu tüm dünyaya ispat ettik. Biz savaşın bölgeye yayılmasının hiçbir ülkenin çıkarına olmayacağını söylüyoruz. Bizim Filistin halkına olan desteğimiz mazluma olan desteğimizden dolayıdır. Bölgede savaşı genişletmek isteyen ve savaş arayışında olan siyonist İsrail rejimidir" dedi.

"İran'ın nükleer silah yapmak gibi bir niyeti yok"

ABD ile nükleer müzakereler ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelere değinen Pezeşkiyan, "Meclis'te milletvekili olduğum dönem tüm itirazlara rağmen nükleer anlaşmaya destek verdim. Bu anlaşmayı meclisimizden geçirdik ve her zaman anlaşmadaki taahhütlerimize bağlı olduk. Anlaşmayı ihlal eden ve anlaşmadan ayrılan Donald Trump oldu. İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Hiçbir zaman baskılara boyun eğerek müzakere yapmayacağız. İran'ın nükleer silah yapmak gibi bir niyeti yok ve dış politika doktrinimizde kitle imha silahları yer almıyor" dedi.

Pezeşkiyan, "Biz anlaşmadaki taahhütlerimize geri dönmeye hazırız, ancak ABD ve Batılı ülkeler taahhütlerine bağlı kalmazken, bizden anlaşmaya dönmemizi beklemeleri kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Mesud Pezeşkiyan, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran Nükleer Silah Yapmayı Planlamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
17:25 Avrupa’da dengeleri sarsacak karar Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor
09:57 Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek Bakan Kurum tarih verip duyurdu: 30 bin modern köy evi teslim edilecek
09:55 Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler Kendilerine alkol almayı reddeden engelli çobana dakikalarca işkence ettiler
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:51 Metin Arolat’ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk’ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım Metin Arolat'ın 20 yıllık arkadaşı Kaan Öztürk'ten dikkat çeken çıkış: Serum almış, bunun araştırılması lazım
09:50 Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret’e Icardi’den eşi benzeri görülmemiş yorum Ali Koç ve Mourinho ile fotoğraf paylaşan Nusret'e Icardi'den eşi benzeri görülmemiş yorum
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:37 Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı Patronu tarafından odasına gizli kamera yerleştirilip mahrem görüntüleri çekilen kadın bakıcı 2.78 milyon dolar tazminat kazandı
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 00:15:33. #1.11#
SON DAKİKA: İran Nükleer Silah Yapmayı Planlamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement