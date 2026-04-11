İran ve ABD Arasındaki Görüşmelerde Üçüncü Aşama

İran basınında yer alan haberlerde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerde üçüncü aşamaya girildiği belirtildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD-İran arasındaki görüşmeler sürüyor. İran basınında yer alan ve Pakistanlı kaynaklara dayandırılan haberlerde İran ve ABD müzakere heyetlerinin Pakistanlı yetkililerin arabuluculuğundaki üçlü görüşmelerinin yeni bir aşamasının başladığı kaydedildi. Haberde, Pakistan saati ile gece yarısının geride kaldığı süreçte taraflar arasındaki müzakerelerin yoğun bir şekilde sürdüğü ve üçüncü aşamaya girildiği aktarıldı.

İranlı kaynaklar, temaslarda ABD'nin "aşırı" taleplerde bulunduğunun ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin başlıklardaki anlaşmazlıkların hala ABD-İran arasındaki kilit konulardan biri olduğunun altını yeniden çizdi. Kaynaklar, bu aşamanın İranlı heyetin ABD'li yetkililerle ortak bir çerçevede anlaşmaya varması için son fırsat olduğunu iddia ederken, görüşmenin hangi şartlar altında devam edeceğinin ve yetkililerin bu aşamanın ardından başkentlere dönüp dönmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

ABD'li kaynak: "İran bir ölçüde esneklik gösteriyor"

Olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD'li kaynaklar ise süreçte "kritik bir aşamaya" ulaşıldığını ve ana başlığın Hürmüz Boğazı olduğunu aktardı. Kaynaklar ayrıca İran heyetinin görüşmelerde "bir ölçüde esneklik gösterdiğini" öne sürdü.

ABD basınına konuşan Pakistanlı kaynaklar ise görüşmelerin büyük ölçüde olumlu bir atmosferde sürdüğünü aktardı. - TAHRAN