İran ve Rusya'dan ABD'ye Eleştiri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Rusya'dan ABD'ye Eleştiri

20.04.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini eleştirerek, "ABD'nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları, diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, ABD'nin ateşkesi ihlali iddiaları ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Arakçi, görüşmede Rus mevkidaşı Lavrov'u bölgedeki son durum hakkında bilgilendirerek, ABD'nin ateşkesi "sürekli ve tekrarlayan şekilde ihlal ettiğini" ifade etti.

"ABD'nin tutumu diplomasiyle bağdaşmıyor"

ABD'nin İran'a yönelik eylemlerini eleştiren Arakçi, İran limanları ve gemilerine yönelik müdahalelerin sürdüğünü belirterek, Touska adlı kargo gemisine müdahale edilmesi ve mürettebatın alıkonulmasına dikkat çekti. Arakçi, "ABD'nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları, diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır. İran, karşı tarafın tutumlarını yakından izleyerek, milli çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerekli kararları alacaktır" ifadelerini kullandı.

Bölgesel istikrar vurgusu

Görüşmede ayrıca İran ile Rusya arasında bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği vurgusu yapılırken, Arakçi, Rusya'nın bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve ortak diplomatik girişimlerin sürdürülmesine yönelik istişarelere hazır olduğunu açıklamasından dolayı teşekkür etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Rusya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu

23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 23:11:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.