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İskilip Belediyesi, Yeni Bir Buğday Pazarı İnşa Etmek İçin Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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İskilip Belediyesi, Yeni Bir Buğday Pazarı İnşa Etmek İçin Çalışmalara Başladı

Çorum'un İskilip ilçesinde eski buğday pazarının üniversite kampüsü içerisinde kalması üzerine, İskilip Belediyesi ilçeye yeni bir Buğday Pazarı kazandırmak için çalışmalara başladı. İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sbuğday Pazarı yapımı planlanan Sanayi Sitesi yolu üzerindeki alanda incelemelerde bulundu. İskilip Belediyesi imkanlarıyla yapılacak olan pazarın 9 bin metrekare alan ve 20 işyerinden oluşacak.

İskilip Belediyesi, Yeni Bir Buğday Pazarı İnşa Etmek İçin Çalışmalara Başladı
02.01.2024 - 18:23,
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Çorum'un İskilip ilçesinde eski buğday pazarının üniversitesi kampüsü içerisinde kalması üzerine, İskilip Belediyesi ilçeye yeni bir Buğday Pazarı kazandırmak için çalışmalara başladı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Sbuğday Pazarı yapımı planlanan Sanayi Sitesi yolu üzerindeki alanda incelemelerde bulundu. İskilip Belediyesi imkanlarıyla yapılacak olan pazarın 9 bin metrekare alan ve 20 işyerinden oluşacak.

Belediye Başkanı Ali Sülük, büyük uğraşlar sonucu belediye mülkiyetine kazandırılan 907 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda modern buğday pazarı yapılmak üzere imar planına uygunluğun ivedilikle sağlandığını belirterek, "İlçemizin bir hayalini daha gerçekleştirmek adına, şu anki buğday pazarının hem şehrin içinde hem de üniversite kampüsü içerisinde kalması sebebiyle belediyemiz mülkiyetine ait arazide modern buğday pazarı kurulması için çalışmalara başladık. Üretken belediyecilik anlayışıyla her işi kendimiz yaptığımız gibi Modern Buğday Pazarı inşaatını da belediyemiz imkanlarıyla yapacağız. İlgili arazinin belediyemiz mülkiyetine kazandırılmasında üstün çaba sarf eden önceki dönem Kaymakamımız Yunus Emre Vural'a ve desteklerini esirgemeyen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu'ya çok teşekkür ederim" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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