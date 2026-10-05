İspanya Başbakanı Sanchez, protestolar sonrası 29 Kasım'da erken seçim kararı aldı - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez, protestolar sonrası 29 Kasım'da erken seçim kararı aldı

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut düzenlemelerinin parlamentoda reddedilmesi ve protestoların ardından 29 Kasım'da erken seçim kararı aldı. Karar, artan konut fiyatları ve kiralara tepki gösteren binlerce kişinin başta Madrid olmak üzere sokaklara çıkması sonrası geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin konut krizine ilişkin düzenlemelerinin parlamentoda reddedilmesi ve ülke genelindeki protestoların ardından 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıkladı.

İspanya'da konut fiyatları ve kiralardaki artış, özellikle büyük şehirlerde barınma maliyetlerini artırırken, uygun fiyatlı konut bulmak giderek zorlaşıyor. Hükümetin konut krizine yönelik politikalarını yetersiz bulan binlerce kişi, son günlerde başta Madrid olmak üzere ülke genelinde sokağa çıkarak protesto düzenledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede yaşanan gelişmelerin ardından bugün ulusa seslendi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, liderliğini üstlendiği azınlık hükümetinin konut krizine ilişkin düzenlemelerinin Cuma günü parlamentoda reddedilmesinin ve ülke genelindeki protestoların ardından 29 Kasım'da erken seçime gidileceğini açıkladı. Sanchez, hükümete yönelik halk desteğinin "yenilenmesi ve genişletilmesi" gerektiğini vurgulayarak, "İspanya'yı dönüştürmeye devam edebileceğimiz çok daha geniş bir ilerici çoğunluk elde etmeliyiz. Bu nedenle, usulüne uygun olarak Devlet Başkanını bilgilendirdikten sonra bu sabah olağanüstü bir Bakanlar Kurulu toplantısı düzenleyerek parlamentoyu feshetmeye ve yasada belirlenen süreler doğrultusunda 29 Kasım Pazar günü genel seçim yapılmasına karar verdim" dedi.

Moncloa Sarayı'nda yaptığı konuşmada Sanchez, "Artık İspanyol vatandaşların kendileri ve ülkeleri için nasıl bir gelecek istediklerine karar verme zamanı. Artık karar size ait" ifadelerini kullandı.

Sanchez, 2018 yılından bu yana görevde

Pedro Sanchez liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi, 2023'te yapılan son genel seçimleri ikinci sırada tamamlamış, ancak Muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) parlamentoda çoğunluğu sağlayamamasının ardından sol partilerle anlaşarak ve Katalan ve Bask milliyetçisi grupların da desteğiyle azınlık hükümeti kurarak iktidara gelmişti. Sanchez, 2018 yılı haziran ayından bu yana İspanya Başbakanı olarak görev yapıyor.

Konut krizinin sembolü: 87 yaşındaki kadın

İspanya'da 87 yaşındaki bir kadının, kirasındaki yüksek artışı karşılayamaması nedeniyle evinden tahliye edilmesi ülke genelinde büyük tepkilere yol açmıştı. Yasal düzenlemelerdeki boşluklar, ev sahibinin yaşlı kadının kirasını 500 euro seviyesinden 2 bin 650 euroya yükseltmesine izin vermişti. Kira daha sonra bin 650 euro seviyesine indirilmiş olsa da bu miktar kadının emekli maaşından 300 euro daha fazla olduğu için kadın evini boşaltmak zorunda kalmıştı.

Hükümetin konut düzenlemeleri reddedilmişti

Protestoların ardından Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümeti, Cuma günü konut sorununa acil çözümler içeren düzenlemeleri parlamentodan geçirmeye çalışmıştı. Ekonomik gücü olmayan kiracıların tahliyelerinin 2030'a kadar durdurulması, turistik amaçla kiralanan konutlara yönelik vergilerin artırılması ve kira sözleşmelerinin otomatik yenilenmesine ilişkin iki kararname, Sanchez liderliğindeki azınlık hükümetinin ne müttefiklerinden ne de diğer partilerden yeterli destek alabilmesi nedeniyle reddedilmişti.

Kaynak: İHA
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