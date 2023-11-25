 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İspanya ve İsrail Arasında Diplomatik Kriz - Son Dakika

İspanya ve İsrail Arasında Diplomatik Kriz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail, Filistin ve Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamalar, İspanya ve İsrail arasında diplomatik krize neden oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya ve Belçika Başbakanlarını terörizmi desteklemekle suçladı ve büyükelçilerini geri çağırdı. İspanya da İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni çağırarak suçlamalar hakkında izahat talep etti.

İspanya ve İsrail Arasında Diplomatik Kriz
25.11.2023 - 11:57,  Güncelleme: 11:59
Abone Ol

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile birlikte İsrail, Filistin ve Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamalar, İspanya ve İsrail arasında diplomatik krize neden oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliamı durdurma yönünde açıklamalar yapan de Croo ve Sanchez'i "terörizmi desteklemekle" suçlamış, iki ülkenin İsrail'de görevli büyükelçilerini dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Bunun üzerine İspanya da bugün İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak Netanyahu'nun suçlamaları hakkında izahat talep etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Sanchez ve de Croo'ya yönelik açıklamalarını, "kabul edilemez ve asılsız suçlamalar" olarak nitelendirdi.

Albares, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Bu suçlamaları kategorik olarak reddediyoruz. Yersiz ve kabul edilemez bu ifadelere, İspanya zamanında cevap verecektir. Gerek şu anda AB dönem başkanı olan Pedro Sanchez'i gerekse 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak de Croo'yu etkileyen, çok ciddi suçlamalar yapılmıştır." dedi.

İspanya'nın İsrail ve Hamas arasındaki çatışmadaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Albares, terörizmi kınadıklarını, tüm İsrailli mağdurlarla dayanışma içinde olduklarını gösterdiklerini, rehinelerin tamamının serbest bırakılmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Başbakan Sanchez terörist saldırıyı kınamakta tereddüt etmemiştir. Hamas'ın terörist bir örgüt olduğunu ve Filistin halkını temsil etmediğini ifade etmiştir. Sanchez, Filistin devletinin mevcudiyetini, İsrail ile güvenlik içinde ve ileriye dönük birlikte yaşamayı garanti eden, sağlam bir barış köprüsü kurmanın yollarını aramıştır. İsrail'in açıklamaları bununla bağdaşmıyor."

İspanya Başbakanı Sanchez, dün Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Sanchez, Kudüs'te ayrı ayrı görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Netanyahu'ya "İsrail'in kendini savunma hakkının, aralarında binlerce çocuğun da olduğu Gazze'deki masum sivillerin öldürülmesini içermediğini, Filistin'de yüzbinlerce insanın çektiği korkunç acıların dehşet verici olduğunu" söylemişti.

Kaynak: AA

Filistin, İspanya, İsrail, Madrid, Mısır, Orta Doğu, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İspanya ve İsrail Arasında Diplomatik Kriz - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Azerbaycan'da tek hedef Şenol Güneş! Milli takımın başına getirmek için düğmeye bastılar
13:45 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil tartışmalarına noktayı koydu
13:33 Apandisti patlayan rapçi Eypio, ameliyat oldu
13:10 Ünlü aktris Tiffany Haddish, alkollü araç kullanma suçundan tutuklandı
11:49 Elazığ'da mide bulandıran görüntüler! Ekmeğin içinden poşet çıktı
11:55 Eski İsrail ajanından ülkede infial yaratan sözler: Gerekiyorsa rehine ailelerini hapse atın
11:49 Türk futbolunda şike depremi! Süper Lig ekibinin başkanı iddiaları doğruladı
11:40 Cezaevine giren Nihal Candan'ın 4 aylık kocası kaçtı mı? Anne Umut Candan'dan yalanlama geldi
11:33 Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıkladığı yasa dışı bahisçilere yapılan operasyon için teşekkür etti
11:11 Çorum'da bir vatandaş özel mülkünden geçen yolu trafiğe kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2023 14:48:07. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya ve İsrail Arasında Diplomatik Kriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement