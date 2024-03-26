Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerinde iddialara cevap verdi

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretlerine devam etti. Bir esnaf sanayideki Halkbank Şubesi'nin arka tarafı ve farklı bir noktadaki park alanlarının satıldığı yönünde iddiaları bulunduğunu belirtti. Esnafla birlikte uygulama üzerinden parsel sorgulaması yapan Başkan Başdeğirmen, "Böyle bir alan tapulu olarak görünmüyor. Tapusu olmayan alanı nasıl satabiliriz? İmarda da park alanı olarak geçiyor. Milletimizin aklıyla oynamak istiyorlar, bunlara inanmayın" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretlerine devam etti. Esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, bereketli kazançlar dileklerini iletti. Başkan Başdeğirmen'e 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar dileyen esnaf, "Başkanım hayırlı olsun. Desteklerimiz sizinle. Sizden çok memnunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Gönüllerimiz her zaman bir. Gereken ne ise yapacağız. Sözümüzün arkasındayız ne gerekirse o. Halkı dinliyorsunuz, vatandaşla sohbet ediyorsunuz. Yaptığınız hizmetleri görüyoruz. Eserler bırakmanız çok önemli" ifadelerinde bulundu.

Esnaf bir belediye başkanı adayının Halkbank Şubesi'nin arka tarafında bulunan ve farklı bir noktadaki park alanlarının Isparta Belediyesi tarafından satıldığı yönünde bir iddiada bulunduğunu belirterek, bu iddiayı Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen'e sordu. Bu iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, esnafla birlikte cep telefonu üzerinden parsel sorgulama yaparak 'satıldı' denilen yerlerin durumunu kontrol etti.

Başkan Başdeğirmen, "Buraları sattı demek çok ayıp. Parsel sorgulamada kayıt bulunamadı yazıyor. Bu tapusu yok demektir. Tapusu olmayan arsayı nasıl satabiliriz? Diğer söylenen yer için de kayıt bulunamadı yazıyor. Seçimde söylenen her şey mubah olamaz. İmarda da park alanı olarak geçiyor. Milletimizin aklıyla oynamak istiyorlar. Burası parktır tapusu yok. Satılması için tapu olması lazım. Bu yalan, iftiralara inanmayın" dedi. Esnaf da Başkan Başdeğirmen'in yanında olduklarını belirtti. - ISPARTA