Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen esnafı ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen esnafı ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yayla Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesindeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Başdeğirmen, 'Bu destek, güven, birlik ve dayanışmayla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz' dedi.

28.02.2024 18:11  Güncelleme: 18:14
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Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yayla Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesindeki esnafı ziyaret etti. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Başdeğirmen, "Bu destek, güven, birlik ve dayanışmayla şehrimizi daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Caddesi ve Yayla Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlar, seçimlerde Başkan Başdeğirmen'e tam destek mesajı verdi. Esnaf ve vatandaşlar "Yapılanları icraatları görüyoruz. Bunu inkar edemeyiz. Yanınızdayız. Isparta'ya katkılarınızdan çok memnunuz özellikle gençler olarak yaptıklarınızı biliyoruz ve yaptıklarınızdan da en iyi şekilde faydalanıyoruz. Allah sizlere güç kuvvet versin, kolaylıklar diliyoruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen esnafı ziyaret etti - Son Dakika

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