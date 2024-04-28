İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 454'e yükseldi - Son Dakika
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Politika

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 454'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 205 gündür aralıksız sürüyor. Son 24 saatte düzenlenen 7 saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybederken, 138 sivil de yaralandı. Toplamda ise hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 454'e, yaralananların sayısı 77 bin 575'e yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Refah kentine yapılacak bir operasyonun Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket olacağını belirtti ve İsrail'i durdurmaları için ABD'ye çağrıda bulundu.

28.04.2024 13:24
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 205 gündür devam eden bombardımanı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 454'e, yaralananların sayısı ise, 77 bin 575'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 205 gündür aralıksız sürüyor. Bölgedeki sivilleri 7 Ekim'den bu yana vurmaya devam eden İsrail güçleri geri adım atmazken, can kaybı da her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybederken, 138 sivil de yaralandı.

Saldırıların başladığı günden bu yana ortaya çıkan bilançoya göre ise, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 34 bin 454'e, yaralananların sayısı 77 bin 575'e yükseldi.

"Refah'a operasyon Filistin tarihindeki en büyük felaket olur"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine önümüzdeki günlerde bir saldırı beklediğini söyledi. Refah'a düzenlenecek herhangi bir operasyonun Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket olacağını belirten Abbas, "İsrail'den Refah operasyonunu durdurmasını istemesi için ABD'ye çağrıda bulunuyoruz. Çünkü İsrail'in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke ABD'dir" dedi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ediyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 454'e yükseldi - Son Dakika

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