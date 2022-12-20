İsveç Adalet Bakanı Strömmer: "İsveç, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlettir" - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç Adalet Bakanı Strömmer: "İsveç, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlettir"

20.12.2022 15:40
İsveç Adalet Bakanı Strömmer: "İsveç, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlettir"

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade kararını reddetmesine yönelik, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade kararını reddetmesine yönelik, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir. Yargıtay kararını verdi, şimdi Bakanlar Kurulu davayı karara bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi ve Today's Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden İsveç Yüksek Mahkemesi'nin kararını devlet televizyonu SVT'ye değerlendirdi. Bakan Strömmer, Yüksek Mahkeme'nin kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyerek, "İsveç hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlettir ve bu tür davalarla ilgilenecek bir yasamız vardır. Yargıtay kararını verdi, şimdi Bakanlar Kurulu davayı karara bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme reddetmişti

Öte yandan, İsveç Yüksek Mahkemesi dün 55 yaşındaki Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç teşkil etmediğini, davanın siyasi nitelik taşıdığını ve Keneş'in İsveç'te mülteci statüsüyle bulunduğunu belirterek, Türkiye'ye iadesini reddetmişti. Yüksek Mahkeme Yargıcı Petter Asp yaptığı açıklamada, "Bu durumda iadenin önünde birkaç engel olduğu açıktır, bu nedenle iade gerçekleşemez" demişti.

Erdoğan: "Türkiye'ye deport edilmesi bizim için önemli"

Ankara'da 8 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, "Şu anda FETÖ'cü Bülent Keneş'in İsveç'ten Türkiye'ye deport edilmesi bizim için önemli. Biz bu konuda İsveç'in daha hassas davranmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Bakan Çavuşoğlu, Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Bakan Çavuşoğlu: '(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Söylenecekler söylendi, bundan sonra somut adım atmak gerekiyor' Bakan Çavuşoğlu: '(Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği) Söylenecekler söylendi, bundan sonra somut adım atmak gerekiyor'

Bülent Keneş, Türkiye, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İsveç Adalet Bakanı Strömmer: 'İsveç, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlettir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Testis kanseri nedeniyle forma giyemeyen başarılı golcü Sebastian Haller'in son durumu belli oldu
16:05 Angelina Jolie ile boşanan Brad Pitt, 30 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon ile objektiflere yakalandı
16:00 "Cinsel ilişki bağımlılığı tedavisi gördün mü?" sorusuna Davut Güloğlu'ndan net cevap!
15:59 CHP'li Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu anons şekli dikkat çekti
15:47 Tebliğciler, uyarı için girdikleri alkollü mekandan gelen teklifle ne yapacaklarını şaşırdı
15:24 Selçuk İnan'a ilk maçında yıkımı yaşattılar! Son dakikalarda yaptığı hamle Fatih Terim'i akıllara getirdi
15:19 Kılıçdaroğlu'nun "Baba-oğul gibiyiz" sözlerine İmamoğlu'ndan ilk yorum: Onur ve gurur duydum
15:03 Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında küçük kız çocuğuna istismarda bulunan sapık tutuklandı
14:50 Sancaktepe'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı
13:21 Asgari ücret açıklanmadan konut fiyatları artmaya başladı! Kiralara bir hafta içinde 2 bin lira zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 16:26:35. #1.12#
SON DAKİKA: İsveç Adalet Bakanı Strömmer: "İsveç, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir devlettir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement