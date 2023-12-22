İsveç\'in NATO\'ya katılımı görüşülecek

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İSVEÇ'in NATO'ya katımına ilişkin protokol, 26 Aralık'taki TBMM Dışişleri Komisyonu'nun gündemine alındı.
TBMM Dışişleri Komisyonu, 26 Aralık Salı günü AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplanacak. Komisyon, NATO'ya İsveç Krallığı'nın katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.
Komisyon, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin görüşmelerini ertelemişti.
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