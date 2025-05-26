İsveç'ten İsrail'e Yaptırım Çağrısı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Avrupa Birliği'nin Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımları engellenmesi nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulaması ve diplomatik baskı çağrısında bulundu.

İsveç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımları engellenmesine tepki göstererek, İsrail'e yaptırın çağrısında bulundu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, insani yardımları engellenmesi nedeniyle İsrail'in Stockholm Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığ'ına çağırılacağını açıkladı.

Kristersson, Avrupa Birliği'nin Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesi için İsrail'e yaptırım uygulaması ve diplomatik baskı yapması gerektiğini belirterek, "Bu konuda biz ve diğer birçok Avrupa ülkesi son derece net olduk. Hiç şüphesiz bu baskı şimdi artıyor ve bunun çok iyi nedenleri var" dedi. - STOCKHOLM