İsviçre Büyükelçisi, Erdoğan'a yönelik provokasyon nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
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İsviçre Büyükelçisi, Erdoğan'a yönelik provokasyon nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

15.06.2023 16:45

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı ve soruşturma başlatılması talep edildi.

Avrupa'nın çoğu kentinde rahatça eylemde bulunan terör örgütü PKK yandaşları bu kez İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

İSVİÇRE POLİSİ EYLEMİN İZİNSİZ OLDUĞUNU SAVUNDU

Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı. İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimlerini sürdürdüğü öğrenilirken süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14 Haziran günü Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma olayının olduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMASI TALEP EDİLDİ

Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika İsviçre Büyükelçisi, Erdoğan'a yönelik provokasyon nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika


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