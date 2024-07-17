İtalya Başbakan Yardımcısı: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İtalya Başbakan Yardımcısı: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortak

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkiye'nin Akdeniz'de stratejik bir ortak olduğunu belirtti. Tajani, İtalya'nın her alandaki işbirliğini genişletmek ve güçlendirmek istediğini ifade etti.

17.07.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada " Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortak" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya'nın Reggio Calabria kentinde dün gerçekleştirilen G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelmişti. Tajani görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye-İtalya ilişkilerine değindi. Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortak. Bakan Bolat'a, İtalya'nın her alandaki işbirliğini ekonomik konularla başlayarak genişletmek güçlendirmek istediğine dair güvence verdim" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını 2 ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık" ifadelerini kullanmıştı. - ROMA

Kaynak: İHA

Başbakan Yardımcısı, Antonio Tajani, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Akdeniz, Türkiye, İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İtalya Başbakan Yardımcısı: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
16:26 Erden Timur’dan olay yaratacak sözler: Bana ’’Enayi’’ dediler Erden Timur'dan olay yaratacak sözler: Bana ''Enayi'' dediler
15:55 Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni’nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı Kral Charles, Parlamentonun Açılış Töreni'nde cübbesini düzeltmeye çalışan, hizmetçi çocuğu azarladı
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:10 Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı Eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tutuklandı
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 17:27:47. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya Başbakan Yardımcısı: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement