İtalya Başbakanı Draghi'ye senatodan güvenoyu - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya Başbakanı Draghi'ye senatodan güvenoyu

20.07.2022 21:46
İtalya Başbakanı Draghi'ye senatodan güvenoyu

İtalya'da koalisyon hükümetinde meydana gelen siyasi çatlağın ardından parlamentonun üst kanadı senatoda yapılan güven oylamasında, 3 partinin oylamayı boykot etmesine rağmen Başbakan Mario Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu aldı.

İtalya'da koalisyon hükümetinde meydana gelen siyasi çatlağın ardından parlamentonun üst kanadı senatoda yapılan güven oylamasında, 3 partinin oylamayı boykot etmesine rağmen Başbakan Mario Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu aldı.

İtalya Başbakan Mario Draghi, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından patlak veren siyasi krizin ardından parlamentonun üst kanadı senatoda güven oylaması yapıldı. M5S, Kuzey Ligi Partisi ve Forza Italia Partisi tarafından boykot edilen oylamada, Başbakan Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu aldı.

Draghi oylama öncesi yaptığı konuşmada, erken seçimden kaçınmak için senatörlerden koalisyon hükümetine destek istemiş, "Şu ana kadar ülkeyi daha iyi hale getirmemize izin veren, samimi ve somut yeni bir güven anlaşmasına ihtiyacımız var" demişti.

Siyasi kriz

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi 14 Temmuz'da parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürmüş ve oylamayı boykot etmişti. Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylanmıştı.

Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Draghi'nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti.

(İHA)

YORUMLAR
500
İtalya'da yüzlerce belediye başkanından Başbakan Draghi'ye çağrı: İstifa etme İtalya'da yüzlerce belediye başkanından Başbakan Draghi'ye çağrı: İstifa etme İtalya Başbakanı Draghi iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de İtalya Başbakanı Draghi iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İtalya Başbakanı Draghi'ye senatodan güvenoyu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:52 İzmir'de sokak köpeklerini beslediği iddiasıyla 3 kişiyi katleden katilin öldürdüğü kişilerle arasında 20 yıllık bir husumet olduğu ortaya çıktı
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
20:59 Emekli kadından CHP'li heyete tepki gösterdi: Hiçbir şey pahalı değil, zamları zenginler yapıyor
20:56 Galatasaray, transferde gaza bastı! Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
20:40 Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar
20:34 62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 22:01:09. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Draghi'ye senatodan güvenoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement