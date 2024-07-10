İYİ Parti, Afyonkarahisar'da İstişare Kampı Düzenliyor - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti, Afyonkarahisar'da İstişare Kampı Düzenliyor

İYİ Parti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde 12-14 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenleyeceği istişare kampıyla parti içi stratejileri değerlendirecek ve gelecek planlamalarını yapacak. Kamp, Başkanlık Divanı, GİK ve MDK üyelerini bir araya getirecek ve basına açık olarak gerçekleştirilecek.

10.07.2024 11:24
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İYİ Parti, 12-14 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenleyeceği istişare kampına hazırlanıyor.

Kamp, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini bir araya getirecek. Genel Başkan Dervişoğlu'nun liderliğinde gerçekleşecek kamp, parti içi stratejilerin değerlendirilmesine ve gelecek planlamalarına ev sahipliği yapacak. Edinilen bilgiye göre, kampın açılış konuşması 13 Temmuz saat 11.00'de, kapanış konuşması ise 14 Temmuz saat 13.00'te gerçekleştirilecek ve her iki konuşma da basına açık olacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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