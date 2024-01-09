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İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Görevlerinden İstifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Görevlerinden İstifa Etti

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Deniz ve beraberindeki 5 kişi, görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Deniz, istifalarının sebebi olarak yönetimdeki üye sayısının yüzde 50 azalması ve parti milletvekillerine ulaşamamalarını gösterdi.

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Görevlerinden İstifa Etti
09.01.2024 - 14:06,
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İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi 6 kişi, görevlerinden istifa etti.

İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Deniz, beraberindekilerle Kaleiçi Yat Limanı'ndaki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri üye sayısının Antalya'da yüzde 50 azaldığını savunan Deniz, "99 kişiden 40 kişiye düşmüş olan yönetiminizle daha ne kadar görevde kalmayı düşünüyorsunuz? Geçen hafta yapılan İlçe Başkanları toplantısında Kepez İlçe Başkanının il yönetim kurulundan 40 istifa var." diye konuştu.

Deniz, partiden istifa edenlerin de olduğuna değinerek, İYİ Parti Antalya milletvekillerine ulaşamadıklarını, görüşme gerçekleştiremediklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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